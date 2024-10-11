Скоро будут завещать не квартиры, а долги. В ЦБ раскритиковали льготную ипотеку

Льготную ипотеку нужно было сворачивать раньше — за время действия программы доступность жилья не выросла, а экономия от пониженной ставки «съелась» растущими ценами на жилье, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Его слова передает РБК 11 октября.

С 2000 года цены на первичке в среднем выросли на 96%, на вторичке — на 60%. Кроме того, разрыв цен между рынками увеличился: изначально разница между стоимостью жилья на первичке и на вторичке составляла 15-20%, сейчас разница выросла до 55%. «Сейчас, заходя на первичку, покупая квартиру, не факт, что вы еще свои деньги вернете», — заявил Александр Данилов.

По его словам, из-за роста цен на жилье покупатели покупают маленькие по площади квартиры-студии. Площадь, которую может позволить себе покупатель с медианной зарплатой, уменьшилась: на первичном рынке — на 6 кв. м, на вторичном — на 9 кв. м, в среднем — до 25,8 кв. м. «Есть фигура речи: куплю квартиру, чтобы было куда бросить шляпу. Но скоро это надо будет воспринимать буквально, потому что, кроме шляпы, туда ничего не поместится, это вот эти все наши студии», — заявил он.

Также вырос средний срок ипотечного кредита: по оценкам регулятора, сейчас четверть ипотек выдается на 30 лет. «Есть предложения — на 35 лет. Скоро мы дойдем до того, что не только квартиры будем завещать, но и ипотечные долги», — заявил Александр Данилов.

В сентябре «Фонтанка» рассказывала, что банки также почти исчерпали лимиты выделенных правительством средств на семейную ипотеку.