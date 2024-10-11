«Промоутер чуть не пострадала». На Петроградке обвалился балкон

В Петроградском районе в доме на Большом проспекте П. С., 79, частично обвалился балкон — каменные куски посыпались на тротуар и на лестницу магазина товаров для творчества, сообщили «Фонтанке» читатели 11 октября.

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Как рассказали «Фонтанке» в попавшем под раздачу магазине «Артвилль. Город мастеров», балкон посыпался в половине седьмого вечера. Обошлось без пострадавших, но чуть не пострадал промоутер магазина.

Источник: читатель «Фонтанки»

В администрации Петероградского районе «Фонтанке» сообщили, что дом находится в управлении ТСЖ. «Произошло самовольное обрушение слабодержащегося штукатурного слоя. На место выехали аварийные службы и МЧС. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.