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Политика «Мы уже не можем ничего ей предоставить». Словакия больше не будет поставлять Украине вооружение

«Мы уже не можем ничего ей предоставить». Словакия больше не будет поставлять Украине вооружение

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4 комментария

Словакия больше не будет поставлять Украине вооружение со складов армии страны. Глава МИД страны Юрий Бланар заявил, что Словакия больше «не может ничего ей предоставить», передает ТАСС 11 октября.

В МИД напомнили, что Словакия уже передала Киеву зенитно-ракетную систему С-300. Сейчас у Братиславы нет своих средств — воздушное пространство страны охраняют союзники республики по НАТО. Тем не менее Словакия продолжит поставлять Украине нелетательные системы и гуманитарную помощь. По словам министра, они сосредоточатся на разминировании территории.

Сейчас Словакия подготовила два пакета помощи Украине на предстоящую зиму — с начала года Братислава уже поставила более 52 тыс. мегаватт-часов электричества. Также Словакия сразу же после начала специальной военной операции начала принимать украинских беженцев — по словам Бланара, через территорию страны в другие государства ЕС прошли 2,7 млн украинцев. Из них 140 тыс. остались в Словакии.

«Нужно быстрее обеспечить заключение мира. Словакия готова помочь всеми своими возможностями в деле быстрейшего урегулирования конфликта. Этот конфликт должен завершиться, потому что других путей нет», — заявил глава МИД. Также он добавил, что Словакия выступает за участие РФ и стран глобального Юга в будущей конференции по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее совет директоров Всемирного банка одобрил создание финансового посреднического фонда для того, чтобы некоторые страны из «Большой семерки» (G7) могли поддерживать Украину. Предполагается, что в новый фонд для финансирования Украины будут вносить средства США, Канада и Япония.

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Комментарии
4
ixform
1 час
если кончились боеприпасы тогда присылайте бензин, деньги, хлеб
280142699
48 минут
Весь мир с вами или все-таки денежки врозь?
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