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Афиша Plus На экранах — «Анора», фильм-победитель Каннского кинофестиваля

На экранах — «Анора», фильм-победитель Каннского кинофестиваля

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1 комментарий

17 октября в прокат выходит комедийная мелодрама режиссера Шона Бэйкера «Анора».

По сюжету Анора — молодая стриптизерша с узбекскими корнями из Бруклина — знакомится с Ваней, сыном русского олигарха. Слово за слово, и девушка уже выскакивает за него замуж. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы расстроить брак, и заодно отправляют разбираться с мезальянсом своих подручных.

Режиссер Шон Бейкер известен по своим фильмам «Проект „Флорида“» и «Красная ракета» — также о жизни секс-работников и порноактеров. Картины были многократно премированы на главных мировых фестивалях. А за «Анору» Бейкер получил главный приз в Канне — Золотую пальмовую ветвь. На премьере фильм заслужил девятиминутную овацию. Картина также стала фильмом открытия российского фестиваля «Маяк».

Анору сыграла актриса Майки Мэдисон, известная по главной роли в фильме-ребуте франшизы «Крик» 2022 года. Также она участвовала в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Роль Вани досталась отечественному актёру Марку Эйдельштейну, которого прозвали «российским Тимоти Шаламе» после его успешного дебюта в фильме «Страна Саша». Он также сыграл Колю Герасимова в недавнем «Сто лет тому вперед». Родителей-олигархов в картине сыграли Дарья Екамасова («Легенда № 17») и Алексей Серебряков («Левиафан»); еще в одной роли в фильме появляется Юра Борисов («Купе номер шесть»).

18+

Матвей Пирогов

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Комментарии
1
275640356
2 часа
Странная мода пошла на названия фильмов. А-мура, А-нора...
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