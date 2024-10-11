В Ленобласти прошел масштабный рейд. Искали тех, кто не пришел в военкомат

Источник: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина военные следователи вместе с Росгвардией и военной полицией провели рейд в пятницу, 11 октября, в Сертолово. Их интересовали те, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет в военкомат.

1 из 20 Источник: Александр Галперин / «Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» побывал на местном рынке, стройке ЖК, в общежитии Минобороны и пункте приема металла и внимательно следил за работой ОМОНа.

Всего проверили более 250 человек — с российским и иностранным гражданством. В военкоматы, где вручали повестки, доставили более 60 из них. У 30 человек выявили административные нарушения.

Сотрудники военных комиссариатов не только вручали повестки, но и приглашали подписать контракт с ВС РФ.