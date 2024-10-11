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Общество В Ленобласти прошел масштабный рейд. Искали тех, кто не пришел в военкомат

В Ленобласти прошел масштабный рейд. Искали тех, кто не пришел в военкомат

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14 комментариев

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина военные следователи вместе с Росгвардией и военной полицией провели рейд в пятницу, 11 октября, в Сертолово. Их интересовали те, кто получил гражданство России, но не встал на воинский учет в военкомат.

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Корреспондент «Фонтанки» побывал на местном рынке, стройке ЖК, в общежитии Минобороны и пункте приема металла и внимательно следил за работой ОМОНа.

Всего проверили более 250 человек — с российским и иностранным гражданством. В военкоматы, где вручали повестки, доставили более 60 из них. У 30 человек выявили административные нарушения.

Сотрудники военных комиссариатов не только вручали повестки, но и приглашали подписать контракт с ВС РФ.

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Комментарии
16
SariusBeggins
1 час
«Они приезжают сюда не работать» А. Бастрыкин Хватит уже полумер, не выполняют закон, - автоматическое лишение паспорта! И искать никого не надо
Memory17
9 минут
Добровольцы за 2 млн закончились?
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