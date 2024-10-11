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Город Успейте посмотреть. В Петербурге сезон фонтанов завершится 14 октября

Успейте посмотреть. В Петербурге сезон фонтанов завершится 14 октября

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В Петербурге 14 октября завершится сезон фонтанов. Для того чтобы насладиться ими, осталось два дня. В воскресенье все фонтаны уйдут на длительный перерыв. Об этом 11 октября сообщили городской комитет по энергетике и Водоканал. С понедельника фонтаны будут закрыты на зимнюю консервацию.

«При консервации специалисты сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам», — пояснили в пресс-службе комитета.

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За три зимних месяца будет проверена работоспособность фонтанных комплексов, а также пройдет замена изношенных деталей.

Всего в 2024 году жителей Петербурга и гостей города радовали 100 фонтанов, три из которых — фонтанные комплексы.

Еще один фонтан — 101-й — был восстановлен около дома № 55 на Каменноостровском проспекте. Специалисты провели работы по замене инженерных сетей, установили подводные светильники и необходимое насосное оборудование.

«Сейчас внешний борт водного сооружения состоит из 16 гранитных блоков серого цвета индивидуального изготовления. В центре фонтана выполнена гранитная „Горка“», — рассказали в комитете по энергетике.

В Музее-заповеднике «Петергоф» фонтаны также будут работать до воскресенья включительно. С понедельника вход во все парки музея станет бесплатным.

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