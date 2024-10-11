Петербуржец получил 18 лет колонии за поджог здания Росгвардии и машин полиции

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении петербуржца Алексея Баранова, устроившего поджог здания вневедомственной охраны двух машин полиции. Он признан виновным сразу по трем статьям. Подробности «Фонтанке» сообщили в объединенной пресс-службе судов города 11 октября.

Один из поджогов произошел вечером 18 января этого года на Заневском проспекте. Баранов залил горючую жидкость в окно вещевого склада в здании вневедомственной охраны Росгвардии, но довести умысел до конца не успел. Также он совершил поджог двух полицейских машин, а после пытался спалить еще два автомобиля.

Баранова признали виновным по статьям о приготовлении к изготовлению взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205 УК РФ), публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде и покушении на теракт (ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ).

С его слов, причиной совершенных преступлений стало непринятие начала спецоперации, свою вину в содеянном он признал частично. Участие в террористической группе мужчина отрицает, при этом он действительно делился результатами своей деятельности с участником сообщества.

В результате суд приговорил Баранова к 18 годам лишения свободы: 3 года он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 550 тыс. рублей.

Девушку Баранова обвинили в несообщении о преступлении, она получила штраф в размере 70 тыс. рублей.