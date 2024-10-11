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Общество Арестован Фауст. Экс-глава администрации Кировского района Ленобласти отправился в «Кресты» из-за подозрения в клевете

Арестован Фауст. Экс-глава администрации Кировского района Ленобласти отправился в «Кресты» из-за подозрения в клевете

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1 комментарий

Городской суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему главе администрации Кировского района Ленобласти Юрию Фаусту. Экс-сотрудник ФСБ арестован по делу о клевете до 30 октября, пишет 11 октября 47news.

Ранее Выборгский районный суд Петербурга не согласился с доводами следствия и не стал арестовывать Фауста. Бывший глава Кировского района был ограничен подпиской о невыезде. Однако представители депутата ЗакСа Ленобласти Михаила Коломыцева, о котором предположительно распространялась ложная информация, подали апелляционную жалобу об изменении меры пресечения. В этот раз суд учел несколько фактов, по которым экс-чиновника необходимо отправить под стражу: он живет в другом субъекте, может уничтожить улики и оказать воздействие на потерпевшего, соучастников и свидетелей.

Напомним, что Фауста задержали в середине сентября этого года по подозрению в клевете, причем группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, Фауст якобы организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сенатора Дмитрия Василенко и депутата ЗакСа Михаила Коломыцева. Согласно материалам, Фауст «приискал» неких Мужчинина и Соловьева. Они получали информацию, «содержащую неподтвержденные сведения о причастности депутата и сенатора к совершению тяжких преступлений». По указаниям Фауста информация распространялась в группе «Наш Шлиссельбург». Кроме того, предположительно, экс-глава администрации дал указание повесить на дом Коломыцева похоронный венок.

Если Фауста признают виновным, его может ждать штраф в размере 5 миллионов рублей или лишение свободы до 5 лет.

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Комментарии
1
Майор Пронин
53 минуты
Оказывается у сенатора и депутата есть "честь и достоинство". Удивлён.
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