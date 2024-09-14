В Петербурге по делу о клевете задержан и отпущен экс-глава администрации Кировского района Ленобласти Юрий Фауст

Выборгский районный суд Петербурга отпустил на свободу бывшего главу администрации Кировского района Ленобласти Юрия Фауста. Ему пришлось провести ночь в камере, сообщает 47news 14 сентября.
Накануне утром 44-летнего Фауста задержали на двое суток. Как оказалось, по делу о клевете, причем группой лиц по предварительному сговору. Но суд не согласился с доводами следствия и не стал избирать ему меру. По воле следствия он ограничен подпиской о невыезде.
Как рассказал изданию один из собеседников, экс-глава администрации якобы организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сенатора Дмитрия Василенко и депутата ЗакСа Михаила Коломыцева. Согласно собранным материалам, Фауст «приискал» неких Мужчинина и Соловьева. Они получали информацию, «содержащую неподтвержденные сведения о причастности депутата и сенатора к совершению тяжких преступлений». Как сказано в материалах дела, по указаниям Фауста пособники распространяли эту информацию в группе «Наш Шлиссельбург».
В рамках расследования была обнаружена переписка Фауста и Соловьева. Последний и его напарник выполняли требования за вознаграждение.
В ходе допроса Фауст сослался на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, а также рассказал, что переехал в Псковскую область, где занимается фермерством.
Юрий Фауст руководил Кировским районом Ленобласти в 2021 году.
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