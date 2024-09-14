В Петербурге по делу о клевете задержан и отпущен экс-глава администрации Кировского района Ленобласти Юрий Фауст

Накануне утром 44-летнего Фауста задержали на двое суток. Как оказалось, по делу о клевете, причем группой лиц по предварительному сговору. Но суд не согласился с доводами следствия и не стал избирать ему меру. По воле следствия он ограничен подпиской о невыезде.

Как рассказал изданию один из собеседников, экс-глава администрации якобы организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сенатора Дмитрия Василенко и депутата ЗакСа Михаила Коломыцева. Согласно собранным материалам, Фауст «приискал» неких Мужчинина и Соловьева. Они получали информацию, «содержащую неподтвержденные сведения о причастности депутата и сенатора к совершению тяжких преступлений». Как сказано в материалах дела, по указаниям Фауста пособники распространяли эту информацию в группе «Наш Шлиссельбург».