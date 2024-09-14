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Общество В Петербурге по делу о клевете задержан и отпущен экс-глава администрации Кировского района Ленобласти Юрий Фауст

В Петербурге по делу о клевете задержан и отпущен экс-глава администрации Кировского района Ленобласти Юрий Фауст

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5 комментариев

Выборгский районный суд Петербурга отпустил на свободу бывшего главу администрации Кировского района Ленобласти Юрия Фауста. Ему пришлось провести ночь в камере, сообщает 47news 14 сентября.

Накануне утром 44-летнего Фауста задержали на двое суток. Как оказалось, по делу о клевете, причем группой лиц по предварительному сговору. Но суд не согласился с доводами следствия и не стал избирать ему меру. По воле следствия он ограничен подпиской о невыезде.

Как рассказал изданию один из собеседников, экс-глава администрации якобы организовал распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сенатора Дмитрия Василенко и депутата ЗакСа Михаила Коломыцева. Согласно собранным материалам, Фауст «приискал» неких Мужчинина и Соловьева. Они получали информацию, «содержащую неподтвержденные сведения о причастности депутата и сенатора к совершению тяжких преступлений». Как сказано в материалах дела, по указаниям Фауста пособники распространяли эту информацию в группе «Наш Шлиссельбург».

В рамках расследования была обнаружена переписка Фауста и Соловьева. Последний и его напарник выполняли требования за вознаграждение.

В ходе допроса Фауст сослался на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя, а также рассказал, что переехал в Псковскую область, где занимается фермерством.

Юрий Фауст руководил Кировским районом Ленобласти в 2021 году.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
14 сентября 2024, 19:43
Удивительные дела: написал плохо про сенатора - и на свободе. А написал бы плохо про вяленую рыбу - присел бы лет на семь.
Заливщик голосовых планок
14 сентября 2024, 19:38
Рыбалка на дискавери.. Поймали, показали, отпустили..
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