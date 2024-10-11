Путин в Ашхабаде. О чем президент РФ говорил с главами Ирана, Пакистана и Турции

Владимир Путин 11 октября прилетел в столицу Туркменистана – Ашхабад – на международный форум «Взаимосвязь времён и цивилизаций», посвященный 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги. На мероприятии президент РФ пообщался с главами Ирана и Пакистана, а также с председателем Великого национального собрания Турции.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, на полях форума Путин впервые встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент РФ отметил, что отношения с Ираном носят для России приоритетный характер и развиваются очень успешно.

«В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. Правда, он не отыграл определённого падения прошлого года, но тенденция хорошая. Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих в мире событий часто очень близки», — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Иран стал полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, и в октябре ожидается еще одна встреча с Масудом Пезешкианом.

Также Путин пообщался с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Они обменялись взаимными приглашениями посетить страны с официальным визитом. Кроме того, лидеры государств подтвердили намерения усилить сотрудничество во всех областях, выразив политическую заинтересованность.

С председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем президент РФ переговорил на ногах, сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», — рассказал Песков.

Напомним, что глава РФ прибыл в Туркменистан по приглашению главы республики Сердара Бердымухамедова. На сегодняшнем форуме в Ашхабаде Путин подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, и заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка, отображающего «многообразие всей планеты».