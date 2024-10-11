Путин пригласил главу Туркменистана на БРИКС

Президент РФ Владимир Путин в Туркменистане 11 октября выступил на международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций», посвящённом 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
В своём выступлении он пригласил главу Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на БРИКС.
Он также подчеркнул, что Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми партнерами на международной арене, и заявил о необратимом характере формирования нового миропорядка, отображающего «многообразие всей планеты».
Всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, с уважением их суверенитета, добавил российский лидер.
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