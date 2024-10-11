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Общество Глава Забайкалья ответил на видео с ковырянием в носу: главное, чтобы подчиненная не расстраивалась

Глава Забайкалья ответил на видео с ковырянием в носу: главное, чтобы подчиненная не расстраивалась

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4 комментария

В Сети продолжают активно обсуждать видео с участием губернатора Забайкальского края Александра Осипова, на котором он засунул пальцы в нос, а после вытер руку о рядом стоящую подчиненную. Причиной сомнительного жеста могла стать многозадачность, рассказали «Фонтанке» 11 октября в региональной администрации и прислали полную версию видео.

Напомним, накануне в ряде Telegram-каналов завирусилось видео, на котором, как выяснилось, губернатор, буднично засунул пальцы в нос, поковырялся и будто невзначай, оглядываясь по сторонам, вытер руку о куртку начальницы регионального лесничества Елены Шаляпиной. Все произошло еще в середине июля.

По словам зампреда краевого правительства по информационной политике и информационным проектам Вячеслава Кулакова, он лично обсудил с губернатором кадры, сделанные в Карымском районе.

«Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. Сил для тушения не хватало. Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“», — пояснил Кулаков.

По данным «Фонтанки», губернатор уже связался с руководителем лесничества и принес ей свои извинения. «Они поговорили, Осипов извинился. Елена не в обиде», — рассказал наш собеседник.

Ранее «Фонтанка» писала, что на видео с участием чиновников Забайкальского края также можно заметить, что рукой у лица водил еще один человек — явно отгонял комаров. Возможно, с насекомыми не заладилось и у губернатора.

Александра Осипова переизбрали на пост губернатора в сентябре, он набрал 82,27 % голосов. Забайкалье чиновник возглавляет с 2018 года.

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Комментарии
6
lexandr_5e4ce78957e84
27 минут
да чего уж там, не ноги же об нее вытирал...
Slavenin
26 минут
Время сейчас такое , многие нос чешут.
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