Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo

Нобелевская премия мира 2024 года присуждена японской организации Nihon Hidankyo за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова». Об этом сообщается 11 октября на сайте Нобелевского комитета.

Nihon Hidankyo — японское движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Hibakusha. Организация получила Нобелевскую премию мира за свои усилия по достижению мира без ядерного оружия. Движение публиковало истории жертв ядерной атаки, чтобы показать, почему подобные нападения не должны повториться снова.

«В ответ на атомные бомбардировки августа 1945 года возникло всемирное движение, члены которого неустанно работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия. Постепенно выработалась мощная международная норма, клеймившая применение ядерного оружия как морально неприемлемое. Эта норма стала известна как „ядерное табу“, — уточняют на сайте.

Свидетели американской атаки на Хиросиму и Нагасаки стали важной частью глобальной борьбы против ядерного оружия. Они делятся своими личными историями, создают образовательные кампании на основе своего опыта, призывая к осознанию опасности распространения и использования ядерного оружия. Hibakusha помогают осмыслить «непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием».

Как отмечает норвежский Нобелевский комитет, ядерное оружие не использовалось в войнах почти 80 лет. Несмотря на это, сегодня табу на использование ядерного оружия находится в шатком положении.

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Ее удостоили награды «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».