Стал известен лауреат Нобелевской премии мира-2023

Нобелевскую премию мира в 2023 году решено присудить иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом 6 октября сообщили в Нобелевском комитете.

Ее удостоили награды «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».