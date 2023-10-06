Стал известен лауреат Нобелевской премии мира-2023

Нобелевскую премию мира в 2023 году решено присудить иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Об этом 6 октября сообщили в Нобелевском комитете.
Ее удостоили награды «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех».
«Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности ее арестовывали 13 раз, пять раз судили и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью», — рассказали в комитете.
Ранее одним из лауреатов Нобелевской премии по химии стал ученый из Ленинграда Алексей Екимов. «Фонтанка» поговорила с его бывшим коллегой из Государственного оптического института им. Вавилова в Петербурге.