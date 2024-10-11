На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Якутск» для Тихоокеанского флота

Это заключительная субмарина в серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота, которые строятся на верфях. Ранее в его состав уже вошли подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск».

Изначально корабли проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) разрабатывались на экспорт в страны Организации Варшавского Договора, но затем было принято решение закупить их и для российского флота. В настоящее время они создаются по модернизированному варианту 636.3 и отличаются от базовой версии улучшенными ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, современной автоматизированной системой управления и современным навигационным комплексом.

Подлодки проекта 636.3 называют на флоте «черными дырами», поскольку они считаются одними из самых бесшумных в мире. Субмарины имеют водоизмещение свыше 3,9 тысячи тонн, длину 74 м, могут развивать скорость до 20 узлов и находиться в море до 45 суток. Каждый корабль несет на борту 6 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Подлодки этого класса способны выполнять широкий круг задач: от патрулирования и разведки до уничтожения надводных и подводных целей.