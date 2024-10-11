Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

4 м/c,

южн.

 751мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Сколько стоит хлеб и почему
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Участник СВО поменял пол
Общество На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Якутск» для Тихоокеанского флота

На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Якутск» для Тихоокеанского флота

1 802
10 комментариев

На Адмиралтейских верфях спустили на воду многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. Об этом 11 октября сообщает издание РИА Новости.

Это заключительная субмарина в серии из шести кораблей для Тихоокеанского флота, которые строятся на верфях. Ранее в его состав уже вошли подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан», «Уфа» и «Можайск».

«Подводные лодки класса „Варшавянка“ оснащаются высокоточным оружием и способны решать любые задачи в любых районах Мирового океана», — заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России и начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения Игорь Мухаметшин на церемонии спуска.

Изначально корабли проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) разрабатывались на экспорт в страны Организации Варшавского Договора, но затем было принято решение закупить их и для российского флота. В настоящее время они создаются по модернизированному варианту 636.3 и отличаются от базовой версии улучшенными ходовыми характеристиками, пониженным уровнем шумности, современной автоматизированной системой управления и современным навигационным комплексом.

Подлодки проекта 636.3 называют на флоте «черными дырами», поскольку они считаются одними из самых бесшумных в мире. Субмарины имеют водоизмещение свыше 3,9 тысячи тонн, длину 74 м, могут развивать скорость до 20 узлов и находиться в море до 45 суток. Каждый корабль несет на борту 6 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». Подлодки этого класса способны выполнять широкий круг задач: от патрулирования и разведки до уничтожения надводных и подводных целей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инкогнито2021
1 час
устаревшее вооружение
VKuser174198221
1 час
"Варшавянка " спроектирована более 50 лет назад.....милая приятная архаика, годная для вооружения стран третьего мира. Сама дизель-электрическая схема давно устарела. И это в то время, когда давно бороздят моря так называемые НАПЛ ( неатомные подводные лодки).
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
Новости компаний
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Новости компаний
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02