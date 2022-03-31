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На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Уфа» для Тихоокеанского флота

На Адмиралтейских верфях 31 марта состоялся торжественный спуск на воду дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636.3 — четвертой в серии из шести кораблей, которые строятся на петербургском судозаводе для Тихоокеанского флота.

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В торжественной церемонии спуска на воду приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, бывший градоначальник, а ныне председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и другие официальные лица.

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Подлодка «Уфа» проекта 636.3 — четвертая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан». Пятая и шестая субмарины серии — «Можайск» и «Якутск» — были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года.

После постановки ПЛ «Уфа» к причальной стенке Адмиралтейских верфей предприятие начнет швартовные испытания субмарины.

Подлодка «Уфа» проекта 636 относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО «ЦКБ МТ «Рубин». В настоящее время ее готовность составляет 90 %.

Это двухкорпусная подводная лодка с высоким запасом плавучести и непотопляемости. Оснащена новейшим навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой, быстродействующим торпедно-ракетным вооружением. Автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 метров. Скорость подводного хода — 18 узлов. Экипаж — 52 человека.

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Комментарии (14)

274568973
Добрая новость, теперь можно незаметно параллельный импорт развивать
RMN
Сие есть благая весть! (поглаживая свою окладистую бороду)
Вотэтода
Вспомнился детский анекдот про подводную лодку в степях Украины, которая погибла в неравном воздушном бою.
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