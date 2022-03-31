На Адмиралтейских верфях спустили на воду подлодку «Уфа» для Тихоокеанского флота

В торжественной церемонии спуска на воду приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, бывший градоначальник, а ныне председатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России Александр Носатов, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков и другие официальные лица.
Подлодка «Уфа» проекта 636.3 — четвертая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан». Пятая и шестая субмарины серии — «Можайск» и «Якутск» — были заложены на предприятии при участии президента РФ Владимира Путина в августе 2021 года.
После постановки ПЛ «Уфа» к причальной стенке Адмиралтейских верфей предприятие начнет швартовные испытания субмарины.