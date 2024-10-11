В Татарстане грузовик врезался в автобус с пассажирами. Есть погибшие

В Татарстане грузовик столкнулся с автобусом, внутри которого были пассажиры. В результате ДТП погибли два человека и девять пострадали. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает пресс-служба МВД региона.





11 октября на трассе М7 «Волга» возле Мензелинского района в Татарстане КАМАЗ столкнулся с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу автобусу, повернув налево. В результате ДТП погибли два пассажира КАМАЗа, а водитель и восемь пассажиров «Ютонга» получили ранения.



Подробности инцидента уточняются. Место происшествия осматривают автоинспекторы.



Ранее в Республике Татарстан произошло ДТП, в котором «Лада», ехавшая на высокой скорости, задела встречный легковой автомобиль, и её вынесло уже целиком под встречный грузовик. Сразу начался пожар.