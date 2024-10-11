Ураган «Милтон» унес американца в океан за 48 км от берега. Тот выжил благодаря холодильнику

Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в океане на холодильнике в 48 километрах от побережья. Об этом 11 октября сообщает издание The Guardian.
На такое расстояние от берега американца унесло ураганом «Милтон», который обрушился на Флориду накануне. Экипаж вертолета с авиабазы береговой охраны в Майами обнаружил человека примерно в 48 километрах от Лонгбоут-Ки и доставил его в больницу города Тампа для дальнейшего лечения.
Пострадавшим оказался капитан рыболовецкого судна, который в понедельник вышел в море, но однако из-за поломки лодки запросил эвакуацию по рации. Оставив судно дрейфовать, капитан отправился к нему назад в среду, чтобы провести ремонт, сообщив об этом береговой охране, однако так и не вернулся.
По словам представителя береговой службы, мужчина «выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях». Он перенес порывы ветра в 120-140 километров в час и волны высотой 6-7 метров в течение продолжительного времени — в том числе ночью.
Он выжил благодаря спасательному жилету, аварийному маяку, указывающему его местоположение, и холодильнику.
Между тем в результате урагана «Милтон» в США погибли не менее 16 человек. Все последние новости о стихийном бедствии — в материале «Фонтанки».
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