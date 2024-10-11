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Происшествия Крокодилы в домах, погибшие и пропавшие без вести. Что оставил после себя «Милтон»

Крокодилы в домах, погибшие и пропавшие без вести. Что оставил после себя «Милтон»

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В результате урагана «Милтон» в США погибли не менее 16 человек, сообщает CBS News со ссылкой на чиновников. Без электроэнергии во Флориде остались более 2,6 млн потребителей. По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, с момента выхода урагана на сушу поисково-спасательные отряды и Национальная гвардия спасли 999 человек и 105 животных, передаёт CNN.

В городе Клируотер спасли более 500 человек из жилого комплекса в зоне, где не было эвакуации. Некоторые люди ждали помощи, находясь в воде по грудь и по шею, рассказывает мэр города.

Команды Красного Креста ищут пропавших без вести. Власти Флориды, по данным CNN, сейчас борются с мошенничеством со страховками, нацеленным на жертв урагана, часто пожилых людей. Мошенники пытаются обмануть людей, чьи дома разрушены, — подписать отказ от страховых требований, а затем сами выставляют счета страховым компаниям.

Береговая охрана открыла порты во Флориде, Джорджии и Южной Каролине. Аэропорт в Тампе планирует возобновить работу сегодня, пишет Fox News.

Есть и курьёзные последствия урагана. В затопленных населенных пунктах Флориды появились крокодилы. Один набросился на машину местного жителя, другого нашли в доме.

В городе Кэрроллвуд одна из семей, вернувшись домой, увидела аллигатора на крыльце, пишет Wfla. «Мы с мужем пытались его прогнать, но он на меня зашипел, — со смехом рассказывает жительница города Мэнди. — Он бродил по крыльцу и в какой-то момент даже попытался перелезть через наш шестифутовый забор».

В Северной Каролине тем временем продолжают подсчёт жертв урагана «Хелен». Погибло не менее 91 человека, число пропавших без вести до сих пор неизвестно.

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