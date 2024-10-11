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Общество Президент и гендиректор «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве

Президент и гендиректор «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве

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1 комментарий

Генеральный директор и президент «Ратм-Холдинга» Эдуард Таран был задержан в Москве. Об этом 11 октября сообщают портал NGS.RU, ТАСС и «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

Официально о претензиях правоохранителей к бизнесмену на данный момент не сообщалось. По данным СМИ, его задержание может быть связано с делом заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха (некогда — зампрокурора Новосибирской области), арестованного накануне. По версии следствия, Попелюх причастен к хищению порядка 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.

Следственные действия с участием Тарана будут проходить в Москве, в Новосибирск его не повезут, сообщил собеседник ТАСС.

В 2010 году Тарана уже задерживали. По данным следствия, он предложил сотруднику милиции взятку в размере ста тысяч долларов за прекращение проверки в одном из подразделений холдинга. Спустя год дело прекратили.

«РАТМ Холдинг» занимался поставками энергетических углей для Минобороны, МВД и РАО ЕЭС. У компании есть активы в оборонной, строительной, инвестиционной отраслях. Штаб-квартира компании находится в Москве.

Таран родился в 1967 году, награжден орденом святой Анны III степени, удостоен звания «Хранитель ребенка» и является президентом Новосибирской областной федерации футбола и членом попечительского совета Российской шахматной федерации.

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Комментарии
1
DanCitizen
19 минут
Регалии ,конечно, чудные у Тарана
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