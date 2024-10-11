Президент и гендиректор «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран задержан в Москве

Генеральный директор и президент «Ратм-Холдинга» Эдуард Таран был задержан в Москве. Об этом 11 октября сообщают портал NGS.RU, ТАСС и «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источники.
Официально о претензиях правоохранителей к бизнесмену на данный момент не сообщалось. По данным СМИ, его задержание может быть связано с делом заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха (некогда — зампрокурора Новосибирской области), арестованного накануне. По версии следствия, Попелюх причастен к хищению порядка 200 миллионов рублей, полученных от эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске.
Следственные действия с участием Тарана будут проходить в Москве, в Новосибирск его не повезут, сообщил собеседник ТАСС.
В 2010 году Тарана уже задерживали. По данным следствия, он предложил сотруднику милиции взятку в размере ста тысяч долларов за прекращение проверки в одном из подразделений холдинга. Спустя год дело прекратили.
«РАТМ Холдинг» занимался поставками энергетических углей для Минобороны, МВД и РАО ЕЭС. У компании есть активы в оборонной, строительной, инвестиционной отраслях. Штаб-квартира компании находится в Москве.
Таран родился в 1967 году, награжден орденом святой Анны III степени, удостоен звания «Хранитель ребенка» и является президентом Новосибирской областной федерации футбола и членом попечительского совета Российской шахматной федерации.
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