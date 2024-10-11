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Власть Телеведущая Лазарева* объявлена в международный розыск

Телеведущая Лазарева* объявлена в международный розыск

4 934
25 комментариев

В международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма объявлена телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом), сообщает 11 октября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву* 10 июля (данная мера будет действовать с момента задержания в России или экстрадиции). В розыск её объявили 3 июля. Она обвиняется по статье 205.2, часть 2, УК РФ, которая предусматривает штраф от 300  тыс. до 1  млн руб. или срок от пяти до семи лет. Росфинмониторинг внёс её в реестр террористов и экстремистов.

* Признана в России иноагентом.

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Комментарии
25
282799367
40 минут
А такой одиозный персонаж, как чубайс, призывавший не жалеть 30 миллионов россиян, которые вымрут, "просто не вписавшись в рынок", почему до сих пор не в розыске? Если же еще припомнить тот ущерб, который он нанес стране позднее, тут пожизненное светит.
Лада Кошкина
1 час
Страна моя, ты болеешь. И мы, жители, мучается, страдаем уже сколько времени. Кто нибудь, донесите уже до главначальника, которого мы не избирали, что эксперимент, который он начал, не только неудачный, но есть угробление целой страны.
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