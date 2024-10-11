Телеведущая Лазарева* объявлена в международный розыск

В международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма объявлена телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом), сообщает 11 октября РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Замоскворецкий районный суд заочно арестовал Лазареву* 10 июля (данная мера будет действовать с момента задержания в России или экстрадиции). В розыск её объявили 3 июля. Она обвиняется по статье 205.2, часть 2, УК РФ, которая предусматривает штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или срок от пяти до семи лет. Росфинмониторинг внёс её в реестр террористов и экстремистов.
* Признана в России иноагентом.