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Политика Еще один фонд появится для финансирования Украины. В него войдут США, Канада и Япония

Еще один фонд появится для финансирования Украины. В него войдут США, Канада и Япония

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4 комментария

Совет директоров Всемирного банка одобрил создание финансового посреднического фонда для того, чтобы некоторый страны из «большой семерки» (G7) могли поддерживать Украину. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что в новый фонд для финансирования Украины будут вносить средства такие страны, как США, Канада и Япония. Так, фонд, который будет находиться под управлением Всемирного банка, позволит сдержать обещание стран «Большой семерки» о предоставлении Украине дополнительного финансирования в размере 50 млрд долларов до конца года.

Между тем, конкретные суммы, которые внесут США, Япония и Канада, пока неизвестны, но они будут основаны на процентах от замороженных российских активов. Ранее президент Всемирного банка Аджай Банга говорил, что готов рассмотреть возможность управления кредитным фондом G7 для Украины, который будет финансироваться доходами от российских замороженных активов в невоенных целях.

Как передают источники Reuters, против создания фонда для Киева выступала Москва.

Напомним, в июне этого года во время саммита страны «Большой семерки» заключили соглашение, согласно которому банковские проценты с замороженных российских активов будут передавать Украине. Общая сумма средств на таких счетах составляет около 325 млрд долларов, доход с них составит около трёх млрд. Кроме того, G7 договорились дать Киеву кредит на оборонные цели в 50 миллиардов долларов — процент по этому кредиту и будут гасить российские три миллиарда.

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Комментарии
4
Сила в Правде!!
1 час
гуд.
почти бросил..)
25 минут
Надо бы чем-то уравновесить и для России, у кого есть вклады в российских банках, ау!..)
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