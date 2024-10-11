Они когда-то принадлежали элите: 8 усадеб рядом с Петербургом, которые стоит увидеть

Источник: Елизавета Ивантей / Фонтанка.ру







Пока настоящие холода еще не пришли, а деревья покрыты волшебными красками, самое время отправиться на прогулку за городом. »(От)Личный Петербург» предлагает насладиться величественным прошлым окрестностей нашего города.

Усадьба Елисеева

Адрес: Гатчинский район Ленобласти, Сиверское городское поселение, деревня Белогорка, возле здания по адресу: Институтская ул., 1

Эта относительно неплохо сохранившаяся усадьба — прекрасный образец стиля северный модерн. В нынешнем виде здание построили незадолго до революции — в 1910–1912 годах. Александр Елисеев, представитель знаменитой купеческой династии и торговой фирмы Елисеевых, приобрел участок специально для своей дочери Елизаветы.

Однако у земель этих, как и у всего поселения, история глубже. В конце XVIII века Павел I подарил неосвоенные участки своему флигель-адъютанту Алексею Милютину, а тот — надворному советнику Францу Францевичу Белю. Именно он и начал строить здесь усадьбу. Местность называли Беля Горкой — только потом название трансформировалось в Белогорку.

Впоследствии усадьба несколько раз сменила хозяев. Летом 1885 года на даче в усадьбе даже успел пожить Илья Репин. Здесь он работал над картинами «Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца в Москве» и «Отказ от исповеди». Попасть внутрь усадьбы нельзя, но можно полюбоваться из-за забора и прогуляться по парку.

Музей-усадьба «Суйда»

Адрес: Гатчинский район Ленобласти, поселок Суйда, д. 14

В Суйде вы можете побывать во флигеле бывшего поместья Абрама Петровича Ганнибала. Да-да, прадеда Александра Сергеевича Пушкина! Абрам Ганнибал купил имение в этом месте еще в 1759 году. До этого территория принадлежала Петру Апраксину — он получил ее в дар от Петра I. В Суйде родилась мать Александра Сергеевича, здесь же она венчалась с будущим отцом поэта.

Со времен Ганнибала сохранились дом управляющего, конюшня, оранжерея, кузница, скотный двор, а также высеченная из ледникового валуна скамейка — «каменный диван». На нее даже можно присесть.

Во флигеле сейчас музей. В экспозиции представлены вещи самого Ганнибала и еще сотни экспонатов, переданных в усадьбу его потомками, пушкинистами и старожилами Суйды.

Усадьба Демидовых

Адрес: Гатчинский район Ленобласти, парк Тайцы, возле санатория им. Свердлова

Александр Григорьевич Демидов, один из богатейших людей своего времени, приобрел участок в Тайцах еще в 1772 году. Здесь он, а после его смерти — его сын построили усадьбу и разбили парк — с 12 аллеями, купальней, павильоном-ротондой.

В конце XIX века усадьбу передали «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», и ее превратили в медицинское учреждение. После революции часть парка отдали под санаторий для туберкулезных больных, просуществовавший до Великой Отечественной. Во время войны здесь размещался немецкий госпиталь.

В 2018 году усадьбу закрыли на реставрацию. Однако парк всё так же доступен для посетителей. «Парковое агентство Ленинградской области» периодически проводит по нему экскурсии, а иногда организует на территории тематические мероприятия. За новостями можно следить здесь.

Усадьба Приютино

Адрес: Всеволожск, ш. Дорога Жизни, 5Д

Эта усадьба уникальна с архитектурной точки зрения — она выстроена из красного кирпича, совсем как многочисленные промышленные здания в Петербурге. Вдобавок возведена в самом начале XIX века, куда раньше, чем «кирпичный стиль» вошел в моду, — и хорошо сохранилась с тех пор.

Строили здание по заказу первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина. Место это в разные годы посещали виднейшие деятели искусства, среди них — Грибоедов, Брюлловы, Глинка, Тургенев. А еще Пушкин — он влюбился в дочь Олениных, Анну, и посвятил ей более 10 стихотворений.

На территории усадьбы сегодня литературно-художественный музей. В экспозиции — богатая коллекция дворянского быта XIX века. Сотрудники музея пытаются воссоздать в ней атмосферу гостеприимства, которая была здесь при Олениных: тут проводят театральные постановки, концерты классической музыки, интерактивные программы.

Дворец Потемкиных

Адрес: Ломоносовский район Ленобласти, деревня Гостилицы, напротив церкви по адресу: Нижняя ул., 4

Источник: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру»







Земли Гостилиц принадлежали генерал-фельдмаршалу Миниху, затем Разумовскому — фавориту императрицы Елизаветы Петровны, а после этого — полковнику Александру Потемкину. В начале XX века они перешли Карлу Симменсу. Здесь можно не только полазать по руинам, но и прогуляться по бывшему приусадебному парку, где до сих пор сохранился каскад прудов.

По пути к дворцу осмотрите остатки старых построек. В одних вы угадаете бывшие жилые здания, в других — конюшни. Вам встретится информационная табличка с фотографией еще целого здания — можете сравнить картинку с сегодняшней (и огорчиться).

Если будете заходить внутрь усадьбы, будьте предельно осторожны: здание в аварийном состоянии. Потом отправляйтесь гулять в парк — он немного дикий, но тут всё еще угадываются следы старых дорожек и системы прудов. А еще вы найдете горбатый каменный мостик.

Усадьба Альбрехтов

Адрес: Кингисеппский район Ленобласти, деревня Котлы, рядом с домом № 103

Как и многие другие усадьбы в наших краях, эта, в Котлах, была построена на землях, полученных от главы государства за хорошую службу. Императрица Анна Иоанновна пожаловала их генерал-майору Людвигу фон Альбрехту за помощь в ее воцарении на российский престол еще в 1730 году.

Альбрехт и его потомки вели здесь масштабную стройку — помимо господского дома и хозяйственных построек здесь были пейзажный парк и фруктовый сад, проложена лестница к пруду, даже подземные лабиринты.

Перед революцией усадьбой некоторое время владели представители рода Сапожниковых и Бенуа. Затем здания национализировали. Сильнее всего постройки пострадали во время Великой Отечественной войны — в 1944 году главное здание взорвали немцы. Сейчас вокруг одни руины, но прогуляться по прилегающей территории всё равно стоит — можно представить себе прежний размах.

Музей-усадьба Н. К. Рериха

Адрес: Волосовский район Ленобласти, деревня Извара, 15А

Усадьбу в Изваре Николай Константинович Рерих называл «родным гнездом». Дом принадлежал его отцу, Константину Федоровичу Рериху, с 1872 по 1900 годы. Здесь юный художник провел детские и юношеские годы.

Именно в этом месте еще в 1984 году открыли первый в России государственный музей Рериха — он работает до сих пор. Здесь вы сможете узнать не только о жизни творца, но и посмотреть на археологические, исторические и природные экспонаты Извары. А если прогуляетесь по территории усадьбы, то увидите еще и, например, водонапорную Форелевую башню и птичник XIX века.

Дворец Лейхтенбергских

Адрес: Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2

В первой половине XIX века здесь жили представители самого высшего общества. Здание построили для дочери Николая I Марии Николаевны и ее мужа Максимилиана, герцога Лейхтенбергского, в 1839–1842 годах. Даже если вы никогда не слышали об этой фамилии, то точно видели городскую резиденцию четы — Мариинский дворец, в котором сейчас расположено Законодательное собрание Петербурга.

Оформление парка продолжалось до середины XIX века. Из огромных гранитных валунов вырубили скамейки и скульптуры. здесь до сих пор сохранился уникальный памятник — гигантская, высеченная из гранита «Голова», вырастающая прямо из-под земли.