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Бизнес Финансы Для иностранцев усложнили продажу российского бизнеса. Добровольный взнос в бюджет увеличили до 35%

Для иностранцев усложнили продажу российского бизнеса. Добровольный взнос в бюджет увеличили до 35%

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6 комментариев

Добровольный взнос для продажи российского бизнеса иностранцами увеличится с текущих 15% до 35% от его рыночной стоимости. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями приняла решение о повышении для иностранцев добровольного взноса в бюджет при продаже российского бизнеса. Теперь за первый месяц после заключения сделки необходимо выплачивать 25% от ее стоимости, за следующий год — 5% и еще 5% — в течение двух лет.

Кроме того, изменился размер обязательной скидки к рыночной стоимости актива при продаже российского бизнеса. Если раньше активы продавались за 50% от их реальной цены, то в настоящее время скидка составляет как минимум 60%.

Власти установили новое правило для подобных сделок, стоимость которых достигает свыше 50 млрд рублей: теперь их должен одобрять президент РФ. Эти условия касаются как будущих обращений по согласованию сделок, так и тех, которые уже поданы, но еще не рассмотрены.

Между тем, по мнению финансового директора Aspring Capital Лилии Иост, такие изменения могут усложнить продажу иностранных активов в России. Повышение дисконта уменьшает стоимость продажи, а увеличение взноса увеличивает расходы продавца. Так, количество сделок будет зависеть от того, какую цену предложат иностранцы за выход с российского рынка.

Руководитель регуляторной практики юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры» Нато Цхакая считает, что теперь регулятор станет строже рассматривать и утверждать сделки с представителями «недружественных» стран, что значимо при планировании и организации самих сделок.

Напомним, в декабре 2022 года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями назвала ряд условий, при которых иностранцы могут отчуждать свои российские активы. Среди них называлась скидка в размере не менее 50% к независимой оценке рыночной стоимости актива и наличие рассрочки платежа на один-два года. Наряду с этими условиями или вместо них был возможен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
58 минут
китайцы не дураки денег в эту часть суши закапывать.
just.dont
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