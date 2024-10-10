В канаве под Петербургом нашли труп в камуфляже

Мертвого мужчину в одежде защитного цвета обнаружил петербуржец в канаве во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 октября.
О находке вблизи Мурманского шоссе в районе деревни Разметелево мужчина сообщил накануне днем. Возраст он определить не смог, отметил лишь, что погибший был одет в камуфляжную кофту и штаны.
Проводится проверка.
Накануне, 9 октября, после пожара в частном доме в Тосненском районе Ленобласти обнаружили труп младенца. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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