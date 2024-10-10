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Происшествия В канаве под Петербургом нашли труп в камуфляже

В канаве под Петербургом нашли труп в камуфляже

1 686
6 комментариев

Мертвого мужчину в одежде защитного цвета обнаружил петербуржец в канаве во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно «Фонтанке» 10 октября.

О находке вблизи Мурманского шоссе в районе деревни Разметелево мужчина сообщил накануне днем. Возраст он определить не смог, отметил лишь, что погибший был одет в камуфляжную кофту и штаны.

Проводится проверка.

Накануне, 9 октября, после пожара в частном доме в Тосненском районе Ленобласти обнаружили труп младенца. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии
6
VKuser279092
27 минут
Да, для Ленобласти это очень необычная находка. Всё познаётся в сравнении. В сети читал, что есть регионы, где таких тысячи, и никому нет дела, по разным причинам.
В д. Гадюкино - дожди.
21 минута
А что с рублём?! Ась?!
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