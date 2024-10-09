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Происшествия Спасатели нашли труп младенца на месте сгоревшего дома под Тосно

Спасатели нашли труп младенца на месте сгоревшего дома под Тосно

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Труп младенца обнаружили после пожара в частном доме в Тосненском районе Ленобласти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК 9 октября.

Трагедия произошла в частном доме в поселке Ульяновка. После тушения огня на территории постройки обнаружили тело девочки 2024 года рождения. Также с термическими ожогами госпитализирована мать ребенка.

Как сообщил 47news со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас», пожар произошел около 2:30 ночи на улице Лескова. Возгорание случилось в одноэтажном деревянном доме размером 6х4 метра. 35-летнюю мать ребенка поместили в реанимацию.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины появления огня и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Проверку по факту произошедшего проводит Тосненская городская прокуратура. «По предварительной информации, семья, проживавшая в сгоревшем доме, на учете в органах системы профилактики не состояла», — говорится в сообщении ведомства.

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