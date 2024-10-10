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Происшествия Число погибших из-за разрушительного урагана «Милтон» возросло до десяти человек

Число погибших из-за разрушительного урагана «Милтон» возросло до десяти человек

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Возросло число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Милтон». Об этом в четверг, 10 октября, сообщает телеканал NBC.

Согласно последним данным, была подтверждена смерть 10 человек в результате шторма в штате Флорида. Тела пяти американцев нашли в округе Сент-Люси на Атлантическом побережье Флориды. Полиция Сент-Питерсберга подтвердила, что в их городе зафиксировали два случая смерти, связанных с «Милтоном». Помимо этого, в округе Волусия скончались еще три человека.

В настоящее время приблизительно 11 миллионов человек находятся в зоне риска из-за ливневых дождей и наводнений. Отмечается, что ураган оставил без электричества более 3,4  млн жителей Флориды.

В связи с обрушившейся стихией президент США Джо Байден заявил, что заранее направил в районы, пострадавшие от шторма, тысячи федеральных служащих, включая более 1000 сотрудников береговой охраны.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек в округе Сент-Люси в результате торнадо. После стихия, пронесшаяся по штату Флорида, начала двигаться в восточном направлении в Атлантическом океане. Известно, что «Милтон» стал пятым ураганом в Мексиканском заливе, обрушившимся на побережье Флориды в этом году. 2024 год разделил второе место по числу ураганов с 2005 и 2020 годами, уступая лишь 1886 году.

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