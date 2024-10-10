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Бизнес Ретейлеры удивились словам главы ФАС о высоких наценках на хлеб

Ретейлеры удивились словам главы ФАС о высоких наценках на хлеб

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6 комментариев

Крупнейшие розничные сети продолжают держать наценку на социальные позиции хлеба на уровне не выше 13%. Об этом заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) 10 октября, комментируя слова главы ФАС Максима Шаскольского о высоких наценках на эту продукцию.

«Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба «первой цены» с начала 2024 года находится в пределах 4-10%, ржаного хлеба - 12-13%», - заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. По его словам, более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового хлеба или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. «Она позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба «первой цены», которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию», - пояснил он.

Глава АКОРТ также подчеркнул, что цены растут не из-за наценок, а из-за того, что их повышают поставщики. «За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25%, на ржаной - на 27%, что не могло не отразиться на розничных ценах», - сказал Караваев.

При этом в торговых сетях в среднем цены на хлеб ниже, чем в среднем по стране, по данным Росстата, подчеркнул он.

О том, что наценки на хлеб в российских магазинах в среднем составляют 60%, заявил 10 октября глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. По его словам, речь идет о наиболее востребованных населением позициях, но в ряде случаев наценка превышает 100%. «Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — добавил глава ФАС.

По словам Караваева, выводы ФАС оценить сложно, поскольку неизвестно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации.

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Комментарии
6
Рострелли
10 минут
"При этом в торговых сетях в среднем цены на хлеб ниже, чем в среднем по стране, по данным Росстата, подчеркнул он"... Чивооо?
VKuser4058576
51 минута
А хлеб теперь из рыбьей чешуи. (С) В.С.Высоцкий.
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