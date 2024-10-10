В Чечне за оскорбления христиан возбудили дело в отношении бывшего учителя физкультуры

В Чечне возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) в отношении бывшего учителя физкультуры и химии Мансура Жабраилова. Об этом 10 октября сообщает Следственный комитет региона.

По данным следствия, 35-летний подозреваемый с декабря 2021 года публиковал в интернете оскорбительную для верующих информацию. Скрины и видео из соцсетей Жабраилова распространились в телеграм-каналах, вызвав резонанс.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев ранее рассказал, что учитель уже уволен из системы образования и задержан правоохранительными органами. Публикации направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу.

«Никаких сомнений нет, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона», — сказал Дудаев в видеообращении. Жабраилов принес извинения православным христианам. Видео публиковал местный телеканал.