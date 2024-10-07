В Чечне за оскорбления христиан задержали учителя физкультуры и химии

В Чечне задержан учитель физкультуры и химии Мансур Джабраилов, которого подозревают в оскорблении христиан. Видеозаписи из соцсетей Джабраилова разошлись в Сети и вызвали общественный резонанс. Подробности 7 октября в телеграм-канале сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

По словам Дудаева, учитель является уроженцем Чечни. Правоохранительные органы задержали его 20 сентября, проводятся следственные действия.

«Оскорбительные публикации… направлены в Ставрополь на религиоведческую экспертизу. Никаких сомнений нет, что этот человек получит самое строгое наказание в рамках закона», — говорит Дудаев в видеообращении.

Министр добавил, что учителя уволили из системы образования и подчеркнул, что вопросы межконфессионального и межнационального мира находятся на личном контроле главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что получивший 3,5 года колонии за порчу Корана Никита Журавель обвиняется в госизмене. Дело передано в суд.

