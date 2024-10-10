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Общество Пограничники задержали служившего в ВС РФ латвийца, который пересек границу с Россией

Пограничники задержали служившего в ВС РФ латвийца, который пересек границу с Россией

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В Латвии задержали мужчину, незаконно пересекшего государственную границу со стороны России. Беглеца заметили в Шкильбенской волости. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает издание Delfi.

Латвиец пытался незаконно пересечь границу с РФ в понедельник, 7 октября. Было заведено уголовное дело и начато расследование. Выяснилось, что ранее латвиец служил в Вооруженных силах России. Открытие стало поводом для еще одного уголовного дела, на этот раз — за нарушение Закона Латвии «О национальной безопасности», который запрещает гражданам страны идти на службу в ВС РФ.

«Расследование по этим уголовным процессам продолжается, и службы предоставят дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с развитием уголовных процессов», — уточняет латвийское издание.

Ранее Латвия начала установку противотанковых заграждений на границе с Россией. «Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — сообщил депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.

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