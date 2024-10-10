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Общество Вишня, Чынгыз, Руфь и Велес. Как в 2024 году в Петербурге и Ленобласти называли детей

Вишня, Чынгыз, Руфь и Велес. Как в 2024 году в Петербурге и Ленобласти называли детей

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3 комментария

Самыми редкими женскими именами, которыми петербуржцы назвали своих детей в 2024 году, оказались Парвона, Вишня, Камола и Дивия. Среди необычных мужских имен — Мухаммадсадик, Мухаммаднабий, Чынгыз и Абу Бакир. На данные, опубликованные на информационном аналитическом портале ЗАГС, 10 октября обратила внимание «Фонтанка».  

Редкими женскими именами в Ленобласти, по данным реестра, в 2024 году стали Ресмия, Томирис, Лада, Руфь, Айлуна. Мужскими — Мирзахмед, Левий, Зулкарнайн, Велес, Анварджон. Также, как сообщает пресс-служба администрации Ленобласти в четверг, среди необычных имен новорожденных в 47-м регионе — Сила, Обида, Луна и старославянские Ратибор и Забава.

Чаще всего юным жителям Петербурга и Ленобласти давали привычные для многих имена. Самыми популярными в двух регионах оказались София, Анна, Василиса, Михаил, Лев, Максим, Марк и Александр.

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Комментарии
3
Заливщик голосовых планок
5 минут
Как-то низкодуховно. Я бы даже написал; язычески! Нет ли тут оскорбления чувств верующих?
Delon
43 минуты
Я кота назвал Осий. Когда плохо ведет себя называю Фигосий. Вписался в тренд.)
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