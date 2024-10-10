«Зенит» оштрафовали за фанатов, которые запустили игрушечный вертолет во время матча с «Акроном»

Футбольному клубу «Зенит» придется в сумме заплатить 80 тысяч рублей за хулиганские действия своих болельщиков во время матча Кубка России против «Акрона», который прошел 2 октября. Такое решение 10 октября принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

На 50 тысяч петербургская команда оштрафована за появление игрушечного вертолетика на поле. Его запустили несовершеннолетние болельщики, которые пронесли игрушку на стадион по частям, на трибунах ее собрали и отправили в полет над полем. Долго она не проработала, сломавшись от столкновения с Венделом.

«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости.

Кроме того, 30 тысяч «Зенит» заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес форварда Александра Соболева.

Футбольный клуб «Спартак» также понес наказание. Красно-белые были оштрафованы на 40 тысяч за то, что их фанаты скандировали «„Зенит“ — позор российского футбола!».