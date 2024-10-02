Соболев забил первый гол, а Глушенков опять травмировался. Как «Зенит» разгромил «Акрон» в Кубке России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч Кубка России против «Акрона». Встреча проходила в Петербурге 2 октября на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 5 : 1.

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Голы за «Зенит» забили Александр Ерохин (6-я минута), Артур (13-я, 43-я), Александр Соболев (61-я) и Андрей Мостовой (87-я — с пенальти). У «Акрона» отличился на 90+2-й минуте Владимир Москвичев.

Отметим, что на 72-й минуте поле из-за травмы покинул Максим Глушенков. Из-за отсутствия замен «Зениту» пришлось играть в меньшинстве, пока на 81-й минуте судья не удалил за нарушение правил Вячеслава Бардыбахина из «Акрона», что уравняло составы команд.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 октября в Петербурге против «Оренбурга» в рамках чемпионата России.