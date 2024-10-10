В Петербурге специалисты восстанавливают лапу грифона на Банковском мосту. Работы завершат до конца недели

Специалисты занимаются восстановлением поврежденной лапы грифона на Банковском мосту Петербурга. В Государственном музее городской скульптуры 10 октября «Фонтанке» рассказали, как продвигаются работы.

На данный момент поврежденные участки были расчищены от замазки, которой прохожие попытались восстановить проткнутую скульптуру. Представители музея провели герметизацию в необходимых местах. Реставраторы планируют завершить работы до конца недели.

«Составлена необходимая документация, разрабатывается методика для ликвидации последствий данного акта вандализма. Правоохранительные органы информированы», – уточнили в пресс-службе музея.

Заявление об инциденте было подано в УМВД Центрального района. Специалисты просят найти вандалов.

Лапу хранителя Банковского моста неизвестные повредили 29 сентября. В этот же день местные жители попытались спасти скульптуру подручными средствами. Читатель «Фонтанки» тогда предположил, что лапу летающей львице пробили арматурой.