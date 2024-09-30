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Город КГИОП подаст заявление в полицию после повреждения грифона на Банковском мосту

КГИОП подаст заявление в полицию после повреждения грифона на Банковском мосту

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В Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подаст заявление в полицию после того, как неизвестные повредили скульптуру крылатого льва на Банковском мосту. Об этом 30 сентября «Фонтанке» сообщил КГИОП.


«Готовим заявлению в полицию о возбуждении уголовного дела. Правообладатель памятника — Государственный музей городской скульптуры — в ближайшее время устранит повреждение», — уточнили в пресс-службе комитета.

Грифон на Банковском мосту, судя по всему, был поврежден 29 сентября утром. Читатель «Фонтанки» сообщил, что собственноручно попытался исправить ситуацию, так как внутрь скульптуры попадали капли дождя. К утру понедельника, проткнутая лапа крылатого льва была временно замазана. Далее охранника Банковского моста ждет небольшая реставрация.

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