КГИОП подаст заявление в полицию после повреждения грифона на Банковском мосту

В Петербурге Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подаст заявление в полицию после того, как неизвестные повредили скульптуру крылатого льва на Банковском мосту. Об этом 30 сентября «Фонтанке» сообщил КГИОП.



«Готовим заявлению в полицию о возбуждении уголовного дела. Правообладатель памятника — Государственный музей городской скульптуры — в ближайшее время устранит повреждение», — уточнили в пресс-службе комитета.



Грифон на Банковском мосту, судя по всему, был поврежден 29 сентября утром. Читатель «Фонтанки» сообщил, что собственноручно попытался исправить ситуацию, так как внутрь скульптуры попадали капли дождя. К утру понедельника, проткнутая лапа крылатого льва была временно замазана. Далее охранника Банковского моста ждет небольшая реставрация.

