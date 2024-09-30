В Петербурге неизвестные повредили лапы крылатого льва на Банковском мосту. Прохожий оказал грифону первую помощь

В Петербурге лапы грифонов на Банковском мосту пострадали от рук неизвестных. Неравнодушный прохожий попытался исправить ситуацию и поделился с «Фонтанкой» кадрами произошедшего.
«Похоже, кто-то арматурой пробил лапу летающей львице. Своими силами замазал. Дождь лил прямо в полость скульптуры», — уточнил наш читатель.
Спасал крылатого льва мужчина в воскресенье утром. В понедельник фотограф «Фонтанки» обнаружил, что дыра, появившаяся в лапе грифона, была замазана уже более основательно. Однако выяснилось, что на другом конце моста у скульптуры тоже имеются повреждения. Судя по всему, рану этого грифона пытались вылечить жевательной резинкой. След стараний замечен, но ситуация не исправлена.
КГИОП уточняет детали этого инцидента.
Грифоны вернулись на Банковский мост после его реконструкции в июне 2019 года. Фигуры крылатых львов были отремонтированы первый раз за два века их нахождения на набережной канала Грибоедова.
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