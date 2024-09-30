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Город Общество В Петербурге неизвестные повредили лапы крылатого льва на Банковском мосту. Прохожий оказал грифону первую помощь

В Петербурге неизвестные повредили лапы крылатого льва на Банковском мосту. Прохожий оказал грифону первую помощь

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7 комментариев

В Петербурге лапы грифонов на Банковском мосту пострадали от рук неизвестных. Неравнодушный прохожий попытался исправить ситуацию и поделился с «Фонтанкой» кадрами произошедшего.

«Похоже, кто-то арматурой пробил лапу летающей львице. Своими силами замазал. Дождь лил прямо в полость скульптуры», — уточнил наш читатель.

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Спасал крылатого льва мужчина в воскресенье утром. В понедельник фотограф «Фонтанки» обнаружил, что дыра, появившаяся в лапе грифона, была замазана уже более основательно. Однако выяснилось, что на другом конце моста у скульптуры тоже имеются повреждения. Судя по всему, рану этого грифона пытались вылечить жевательной резинкой. След стараний замечен, но ситуация не исправлена.

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КГИОП уточняет детали этого инцидента.

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Грифоны вернулись на Банковский мост после его реконструкции в июне 2019 года. Фигуры крылатых львов были отремонтированы первый раз за два века их нахождения на набережной канала Грибоедова.

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Комментарии
7
гастарбайтер
17 минут
Я не специалист, но эти скульптуры были отлиты из чугуна... Как можно "ппробить" чугунную скульптуру арматуриной? Отколоть часть - да, но проткнуть....
111111111111118
37 минут
Это что, после реставрации вышла "дурилка картонная"?
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