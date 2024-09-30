В Петербурге неизвестные повредили лапы крылатого льва на Банковском мосту. Прохожий оказал грифону первую помощь

В Петербурге лапы грифонов на Банковском мосту пострадали от рук неизвестных. Неравнодушный прохожий попытался исправить ситуацию и поделился с «Фонтанкой» кадрами произошедшего.



«Похоже, кто-то арматурой пробил лапу летающей львице. Своими силами замазал. Дождь лил прямо в полость скульптуры», — уточнил наш читатель.



1 из 3 Источник: читатель «Фонтанки» Владислав

Спасал крылатого льва мужчина в воскресенье утром. В понедельник фотограф «Фонтанки» обнаружил, что дыра, появившаяся в лапе грифона, была замазана уже более основательно. Однако выяснилось, что на другом конце моста у скульптуры тоже имеются повреждения. Судя по всему, рану этого грифона пытались вылечить жевательной резинкой. След стараний замечен, но ситуация не исправлена.

1 из 2 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

КГИОП уточняет детали этого инцидента.

1 из 2 Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Грифоны вернулись на Банковский мост после его реконструкции в июне 2019 года. Фигуры крылатых львов были отремонтированы первый раз за два века их нахождения на набережной канала Грибоедова.