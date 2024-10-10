Обвиняемой в поножовщине воспитательнице из Металлостроя суд запретил гулять по ночам

Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для воспитательницы детского сада в Металлострое. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как уточняют 10 октября в объединенной пресс-службе городских судов, петербурженке запрещено покидать дом с десяти вечера до шести утра, а также общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу.

Ранее «Фонтанка» писала о раненном в Металлострое мужчине. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала воспитательницу из детского сада № 3. Установлено, что во время ссоры она умышленно ударила ножом в живот своего знакомого.