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Происшествия Обвиняемой в поножовщине воспитательнице из Металлостроя суд запретил гулять по ночам

Обвиняемой в поножовщине воспитательнице из Металлостроя суд запретил гулять по ночам

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2 комментария

Колпинский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для воспитательницы детского сада в Металлострое. Женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как уточняют 10 октября в объединенной пресс-службе городских судов, петербурженке запрещено покидать дом с десяти вечера до шести утра, а также общаться с участниками судопроизводства по уголовному делу.

Ранее «Фонтанка» писала о раненном в Металлострое мужчине. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала воспитательницу из детского сада № 3. Установлено, что во время ссоры она умышленно ударила ножом в живот своего знакомого.

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Комментарии
2
tochilshik
40 минут
т.е. если воспиталка запостит фото в купальнике,ее увольняют.а после поножовщины,так,пожурили.
282554117
44 минуты
а если бы на ее месте в этой стране был мужчина?
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