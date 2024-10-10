Путин подписал указ о расширении безвизового режима для граждан Грузии

Президент России Владимир Путин расширил возможности безвизового въезда в РФ граждан Грузии. Соответствующий указ, подписанный 10 октября, опубликован на портале правовых актов.

Теперь в Россию без визы на срок более 90 дней смогут приезжать трудовые мигранты и студенты. В указе от 10 мая 2023 года для этой категории граждан Грузии не предусматривался безвизовый въезд.

Напомним, что в мае прошлого года Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение гуманитарными соображениями. Он отметил, что российские власти уже давно получали обращения от граждан, общественных объединений, научных кругов, деятелей культуры, предпринимателей обеих стран, которые предлагали принять эти решения.