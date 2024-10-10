В Петербурге новое предложение на рынке новостроек на 30 % отстает от спроса

Предложение нового жилья в Петербурге продолжается снижаться — за год сокращение составило 28 %, так что спрос сейчас превышает предложение. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», на начало четвертого квартала 2024 года объем предложения в Санкт-Петербургской агломерации оценивается в 3,4 млн кв. м, что на 18 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



При этом, по данным аналитиков, в Ленобласти этот показатель стабилен, поэтому на областные проекты в структуре предложения агломерации приходится уже 42 % за последний год.



Всего за девять месяцев этого года в Петербурге было реализовано 2,5 млн. кв. м, что сопоставимо с показателем прошлого года. А вот показатели третьего квартала оказались в 1,7–2 раза ниже, чем второго, а также аналогичного периода прошлого года.



— После всплеска продаж в июне из-за завершения ипотечной госпрограммы, продажи в июле закономерно снизились, — подчеркнула директор Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Но уже с августа-сентября мы фиксируем положительные тенденции. С одной стороны, спрос поддерживали программы от застройщиков и банков, а с другой — перемены на ипотечном рынке (ограничение выдач, сокращение лимитов) и сезонная активность покупателей.

