Суд над владельцем «ЛенСпецСтроя» Дмитрием Астафьевым был прерван из-за вызова скорой

В здание Октябрьского районного суда, где проходит заседание по делу миллиардера Дмитрия Астафьева, совладельца двух компаний «ЛенСпецСтрой» и «ЛенОблСтрой», была вызвана скорая помощь, мужчину вывели из зала суда. Об этом 10 октября рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Суд объявил перерыв.

Как писала «Фонтанка», миллиардера задержали 2 августа в московской больнице. Ему вменяют обман 800 дольщиков. Супруга Астафьева рассказала, что фигуранта увезли прямо из палаты Центра кардиологии им. Чазова в Москве.

Дмитрий Астафьев, совладелец двух крупных строительных компаний, был задержан и арестован в 2018 году. В январе 2019-го его выпустили из «Крестов». В мае 2022 года в отношении Астафьева, а также Сергея Иванова и Елены Остроух зарегистрировано уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии обвинения, Астафьев самостоятельно или при пособничестве в 2013–2017 годах похитил у дольщиков более 216 миллионов рублей. Речь идет о 779 обманутых дольщиках.

Летом этого года ему изменили меру пресечения — с подписки о невыезде на реальный арест. Один из потерпевших говорил, что ему якобы поступают угрозы от обвиняемого, в которых говорится, что с ним произойдет, если он даст показания по существу дела.