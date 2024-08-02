Владельца «ЛенСпецСтроя» Дмитрия Астафьева задержали в московской больнице. Ему вменяют растрату и обман дольщиков

Владелец «ЛенСпецСтроя» Дмитрий Астафьев, которому вменяют обман 800 дольщиков, задержан в московской больнице. На днях суд сменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на реальный арест и объявил в розыск.



Как подтвердила «Фонтанке» супруга Дмитрия Астафьева 2 августа, его увезли прямо из палаты Центра кардиологии им. Чазова в Москве. По ее словам, при этом было прервано лечение, Астафьева повезли в Петербург.



«Фонтанка» рассказывала, что суд 30 июля объявил в федеральный розыск и постановил арестовать Дмитрия Астафьева, решив, что тот нарушал условия действовавшей с 2019 года подписки о невыезде, 22 раза покинув Петербург. Кроме того, заседания суда неоднократно откладывались из-за того, что Астафьев открывал листки нетрудоспособности в различных больницах.



В результате меру пресечения 30 июля сменили — с подписки на реальный арест. Ходатайство об этом подавали как гособвинитель, так и один из потерпевших, ссылаясь на то, что ему якобы поступают угрозы от обвиняемого, в которых говорится, что с ним произойдет, если он даст показания по существу дела. По его словам, в отношении него даже были совершены покушения.



Защита Астафьева оспаривает постановление об аресте, называя эти утверждения голословными. Что касается нарушений условий подписки, то адвокат не только спорит с конкретными аргументами суда по поводу листков нетрудоспособности и пользования автомобилем с совершением ПДД. По словам защиты, подписка о невыезде от 2019 года действовала до окончания предварительного следствия, которое завершилось в 2022-м. Дело поступило в суд, после чего, уже в 2023-м, суд оставил меру пресечения без изменения. По мнению защиты, это фактически невозможно, ведь к тому моменту действие подписки закончилось. Соответственно, новую подписку Астафьев не давал, в получении постановления не расписывался и был уверен, что никаких ограничений у него нет.



С «Фонтанкой» адвокат Астафьева разговаривать отказался.

