Суд в Петербурге объявил в розыск застройщика, которого обвиняют в обмане 800 дольщиков

Октябрьский районный суд объявил в федеральный розыск и постановил арестовать предпринимателя Дмитрия Астафьева, который проходит по уголовному делу за обман почти 800 дольщиков из Ленобласти. Об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Несмотря на действующую подписку о невыезде, в период с 8 февраля 2019 года по 1 ноября 2023-го Астафьев совершил 22 вылета за пределы Петербурга. Также суд выявил пять фактов привлечения предпринимателя к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, Октябрьский райсуд за последние три месяца шесть раз отложил судебное заседание из-за неявки Астафьева — мужчина неоднократно открывал листки нетрудоспособности в различных медицинских учреждениях. При этом в ответе одной из клиник говорится, что лечение проходит амбулаторно, так что Астафьев может присутствовать на суде.
Адвокат обвиняемого заявила, что ей неизвестно, где в настоящее время находится ее подзащитный.
В итоге суд изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком на 2 месяца, объявив подсудимого в федеральный розыск.
Директор и совладелец ООО «ЛенСпецСтрой» и ООО «ЛенОблСтрой» миллиардер Дмитрий Астафьев был задержан и арестован 9 августа 2018 года Куйбышевским райсудом. 30 января 2019 года Астафьева выпустили из новых «Крестов». В мае 2022 года в отношении Астафьева, а также Сергея Иванова и Елены Остроух зарегистрировано уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии обвинения, в период с 2013 по 2017 год Астафьев, используя свое служебное положение в трех компаниях, как самостоятельно, так и при пособничестве, похитил у дольщиков более 216 миллионов рублей. Как писала «Фонтанка», речь о 779 обманутых дольщиках.