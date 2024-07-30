Суд в Петербурге объявил в розыск застройщика, которого обвиняют в обмане 800 дольщиков

Октябрьский районный суд объявил в федеральный розыск и постановил арестовать предпринимателя Дмитрия Астафьева, который проходит по уголовному делу за обман почти 800 дольщиков из Ленобласти. Об этом 30 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Несмотря на действующую подписку о невыезде, в период с 8 февраля 2019 года по 1 ноября 2023-го Астафьев совершил 22 вылета за пределы Петербурга. Также суд выявил пять фактов привлечения предпринимателя к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, Октябрьский райсуд за последние три месяца шесть раз отложил судебное заседание из-за неявки Астафьева — мужчина неоднократно открывал листки нетрудоспособности в различных медицинских учреждениях. При этом в ответе одной из клиник говорится, что лечение проходит амбулаторно, так что Астафьев может присутствовать на суде.