Суд в Петербурге продлил арест экс-главе комитета по труду и его жене. Он пожаловался на тараканов в СИЗО

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»







Октябрьский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей бывшего председателя комитета по труду Дмитрия Чернейко и его жены Татьяны. Отпустить под домашний арест их не согласились, хотя за обоих поручились петербургские журналисты, чиновники, депутаты Заксобрания и Государственной думы.

Чернейко задержали в конце сентября. Формально — на следующий день после увольнения. Фактически, как утверждает сам Чернейко, — после совещания с губернатором Александром Бегловым в последний день работы в комитете.

По версии следствия, будучи председателем комитета по труду он и его супруга Татьяна и иные неустановленные лица совершили хищение средств. Речь идёт о периоде с 5 ноября по 30 декабря 2019 года. Похищены 300 тысяч рублей, выделенные для Центра занятости населения для организации проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость».

В конце сентября Чернейко и его супругу арестовали, но на две с половиной недели из-за скорого окончания сроков расследования уголовного дела. В октябре уголовное дело передали из районного СК в Главное следственное управление и сроки расследования продлили. Теперь следователь просил арестовать Чернейко и его супругу на два месяца.

Поручительство и положительные характеристики о Дмитрии Чернейко дали депутат Государственной думы Сергей Боярский, руководитель учебного центра Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Евгений Коротков, и. о. директора СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Татьяна Иванова. В поддержку Татьяны Чернейко высказалась глава «Интерфакса» Людмила Фомичева, члены секретариата Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Сергей Балуев и Пётр Годлевский, а также депутат Заксобрания Марина Шишкина.

На заседании по избранию меры Дмитрий Чернейко заявил, что показания в отношении него дали четверо, троих из которых он не знает лично, а значит, не может на них надавить, как это предполагает следствие, требуя его ареста. Также он заметил, что СИЗО «Кресты», куда он попал, стало первым госучреждением, где он видел такое количество тараканов. Содержащиеся там люди, по его словам, не получают даже государственные газеты и не знают ничего о происходящем в мире.

Татьяна Чернейко просила отпустить её под домашний арест, чтобы она смогла ухаживать за больной матерью. Она добавила, что показания на них с мужем дал человек, который недавно был осужден условно.