Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

вос.

 753мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Ураган в США: последствия
Блокировка Discord
Приют инофонов
Промышленный Петербург
Сборная, которая не нужна
Происшествия Из-за сильного ветра в Петербурге повреждены пять легковушек. В Кировском районе прилег дорожный знак

Из-за сильного ветра в Петербурге повреждены пять легковушек. В Кировском районе прилег дорожный знак

3 406
2 комментария

Прошедшая ночь в Петербурге была очень ветреной. Пострадавших, к счастью, нет. Однако владельцам пяти автомобилей не очень повезло — их машины повреждены. О том, какие еще последствия оставили порывы ветра, 10 октября «Фонтанке» рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

За минувшую ночь из-за непогоды спасатели выезжали в разные районы города 20 раз. Где-то ветер ломал деревья, где-то — уличные конструкции. В Кировском районе на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой упал дорожный знак. Очевидцы произошедшего сообщили, что, падая, он задел прохожую.

Одиннадцать деревьев грозили упасть, также ветром могло свалить девять слабозакрепленных конструкций. Пять легковых машин получили повреждения, уточнили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в Петербурге облачно и дождливо. Температура воздуха — 10-12 градусов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Леошид Турист
37 минут
>> падая, он задел прохожую Как же тогда пострадавших нет? 🤔
Scodnik
46 минут
Беда🤣
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Новости компаний
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Новости компаний
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
ТОП 5
Новости компаний
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10