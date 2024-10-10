Из-за сильного ветра в Петербурге повреждены пять легковушек. В Кировском районе прилег дорожный знак

Прошедшая ночь в Петербурге была очень ветреной. Пострадавших, к счастью, нет. Однако владельцам пяти автомобилей не очень повезло — их машины повреждены. О том, какие еще последствия оставили порывы ветра, 10 октября «Фонтанке» рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

За минувшую ночь из-за непогоды спасатели выезжали в разные районы города 20 раз. Где-то ветер ломал деревья, где-то — уличные конструкции. В Кировском районе на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой упал дорожный знак. Очевидцы произошедшего сообщили, что, падая, он задел прохожую.

Одиннадцать деревьев грозили упасть, также ветром могло свалить девять слабозакрепленных конструкций. Пять легковых машин получили повреждения, уточнили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в Петербурге облачно и дождливо. Температура воздуха — 10-12 градусов.