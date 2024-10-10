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Город Управлять погодой в Петербурге будет циклон из Скандинавии

Управлять погодой в Петербурге будет циклон из Скандинавии

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Под одеялом облаков в Петербурге будет сыро и теплее, чем вчера.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 октября в городе облачно, дождливо, ветер умеренный, в начале дня местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 10-12 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием передней части циклона, центр которого расположится над югом Скандинавии. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

В пятницу будет ещё теплее — воздух прогреется до 12-15 градусов. Временами возможны дожди. В субботу чуть прохладнее — 10-12 градусов, местами небольшой дождь.

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