Миллер связал текущую газовую политику ЕС с будущим ценовым шоком и перебоями поставок

Ситуация на европейском газовом рынке чревата новым ценовым шоком на газ и перебоями поставок. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время пленарного заседания XIII Петербургского международного газового форума, пишет ТАСС.

«Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — сообщил глава «Газпрома».

Миллер спрогнозировал, что продолжится процесс деиндустриализации Европы, а изменчивость цен на газовом рынке возрастет. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день европейская промышленность неконкурентоспособна по сравнению с США. По словам главы «Газпрома», цена газа в США в 4-5 раз ниже, чем в Европе, а стоимость электроэнергии — меньше в 2-3 раза.