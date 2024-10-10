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Общество Политика Миллер связал текущую газовую политику ЕС с будущим ценовым шоком и перебоями поставок

Миллер связал текущую газовую политику ЕС с будущим ценовым шоком и перебоями поставок

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14 комментариев

Ситуация на европейском газовом рынке чревата новым ценовым шоком на газ и перебоями поставок. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время пленарного заседания XIII Петербургского международного газового форума, пишет ТАСС.

«Волатильность на газовом рынке еще больше возрастет, и, что самое неприятное, такая политика и ситуация на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок», — сообщил глава «Газпрома».

Миллер спрогнозировал, что продолжится процесс деиндустриализации Европы, а изменчивость цен на газовом рынке возрастет. Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день европейская промышленность неконкурентоспособна по сравнению с США. По словам главы «Газпрома», цена газа в США в 4-5 раз ниже, чем в Европе, а стоимость электроэнергии — меньше в 2-3 раза.

«Может ли быть в этом случае европейская промышленность конкурентоспособной? Ответ: нет, не может быть», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив искусственное разрушение спроса на газ.

Напомним, что 10 октября на XIII Петербургский международный газовый форум прибыл министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Цель приезда главы венгерского МИД — «важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения».

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Комментарии
14
just.dont
24 минуты
К традиционному загниванию капитализма и краху доллара добавилось традиционное ежегодное замерзание Европы?
VKuser174198221
36 минут
Как же г.Миллер переживает за Европу....а о том, что для российских граждан цену на газ подняли больше чем на 11 процентов- не переживает......
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