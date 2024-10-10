На Моховском угольном разрезе Кузбасса выкопали выжившего машиниста. Второй остается под 30-метровыми завалами

Спасатели выкопали машиниста бульдозера, которого засыпало грунтом на Моховском угольном разрезе Кузбасса. Второй пострадавший — водитель буровой установки — остается под завалами уже более 14 часов, пишет ngs42.ru 10 октября.

Машинист бульдозера пролежал под землей несколько часов перед тем, как его нашли. Он вышел на связь по радиосвязи, сообщив, что слышит, как работает экскаватор, который откапывал последствия обрушения. Среди тех, кто спасал пострадавшего, был его сын. Мужчину сразу же госпитализировали, у него диагностировали перелом пальцев.

«Бульдозерист спасён, жив! Продолжается разбор завала буровой установки», — написал помощник руководителя Ростехнадзора РФ Андрей Виль в своем telegram-канале.

Второй машинист находится в буровой установке, которую засыпала масса в 100 метров длиной и 30 метров высотой. Он не выходит на связь. Поисковые работы усложнены из-за риска повторного обрушения.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что обвал произошел при производстве работ по выемке угля открытым способом. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Прокуратура начала проверку.