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Происшествия Подозреваемый в поножовщине на Апраксином собирался сбежать на родину, но попался в Москве

Подозреваемый в поножовщине на Апраксином собирался сбежать на родину, но попался в Москве

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Мигрант, подозреваемый в поножовщине во время драки в Апраксином дворе, пытался сбежать на родину. Остановить его успели в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 10 октября.


Потасовка двух компаний произошла накануне около 16 часов. Началось с конфликта 20 — летнего гражданина Таджикистана и 32-летнего уроженца Дагестана. Со слов последнего, он без разрешения перепарковал «Фольксваген Поло» оппонента, но вместо благодарности получил удар ножом в ногу. После мигрант скрылся.

Утром 10 октября сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали мигранта в Москве, откуда он собирался сбежать к себе на родину. Сейчас подозреваемый возвращен в Петербург. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» писала о конфликте и показывала видео. Пострадавшего с ножевым ранением левой ягодицы доставили в Мариинскую больницу, в той же области врачи обнаружили пулю.

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