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Происшествия В Курске — смог и сильный запах гари. После жалоб жителей власти начали проверку

В Курске — смог и сильный запах гари. После жалоб жителей власти начали проверку

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1 комментарий

Курск утром 10 октября накрыло густым смогом. Жители города сравнивают его с дымом и сообщают о сильном запахе гари — «кислом и похожем на запах горелой проводки».

После жалоб горожан региональное министерство природных ресурсов региона начало вести мониторинг вблизи предприятий и полей, а локальное управление Роспотребнадзора — отбирать пробы воздуха. Однако в пабликах местные жители пишут, что пробы и мониторинг проводятся с 10 часов, когда смог и гарь уже начали рассеиваться.

«В 7 утра дышать было невозможно», — пишут местные жители и сообщают, что от запаха начинается головная боль.

Власти назвали причиной запаха гари крупные ландшафтные пожары. МЧС по Курской области сообщило о крупном пожаре в деревне Большое Шумаково в 20 километрах от Курска и предупредило водителей о соблюдении скоростного режима из-за сильного тумана.

Гидромет также прокомментировал ситуацию с гарью в Курске: по словам начальника регионального центра по гидрометеорологии Галины Санниковой, загрязняющие вещества, образовавшиеся во время длительного периода чрезвычайной пожарной опасности, скопились, и частицы гари и дыма опустились в приземные слои атмосферы с формированием тумана.

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Комментарии
1
ixform
26 минут
потому что слишком далеки они от народа.. (z) Вышки сотовой связи
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